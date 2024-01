Raid vandalici: tre in una notte Casoria nel mirino delle baby gang

Tre azioni vandaliche nella stessa notte e nel giro di pochi chilometri. Scorribande di ignoti hanno danneggiato tre opere pubbliche in punti diversi della città. Il primo raid è avvenuto nella zona di Parco dei Pini dove sono in corso dei lavori di recupero, tesi a migliorare il decoro urbano dell’area con un impatto evidente sulla vita sociale dei residenti.

Nel corso della notte alcuni malintenzionati hanno devastato il cantiere e imbrattato con materiali di vario genere l’area dove sono in corso i lavori. Nelle stesse ore in due dei siti scelti per l’allocazione delle luminarie si faceva, invece, la conta dei danni. L’amministrazione comunale guidata da Raffaele Bene aveva deciso di lasciare gli addobbi natalizi anche per il periodo delle celebrazioni di San Mauro per avere una città accogliente e gioiosa durante la Festa Patronale: la rimozione era dunque fissata per questa mattina, ma gli operai all’arrivo hanno trovato due installazioni luminose parzialmente distrutte.

I vandali hanno infatti danneggiato la stella luminosa sistemata in piazza San Paolo e bruciato i cavi dell’Albero di Natale installato in piazza Domenico Cirillo.

In questo caso si può parlare di “danneggiamento plurimo”, in quanto non è stato il primo atto vandalico subito: già all’Anti-Vigilia di Natale il Comune dovette adoperarsi per ripristinare il funzionamento e consentire alla piazza di essere illuminata durante le festività.

Sui tre episodi sono in corso accertamenti e l’Ente ha già dato mandato di avviare le indagini per individuare i responsabili. “Sono episodi che mi lasciano basito da cittadino prima ancora che da sindaco, perchè tutti caratterizzati dall’unico scopo di distruggere qualcosa fatto per gli altri. Al Parco dei Pini stiamo tentando con questi lavori di dare il via ad un recupero soprattutto sociale. Avevamo scelto di lasciare i luoghi simbolo di Casoria illuminati anche per la Festa Patronale per marcare ancora di più l’unità della nostra Comunità. Mi auguro che i responsabili vengano individuati al più presto per far comprendere loro che il danno lo hanno fatto soprattutto a se stessi in quanto parte della collettività. Rivolgo un appello alle famiglie a collaborare con le istituzioni a prescindere dai controlli che abbiamo richiesto e che si stanno mettendo in campo” ha affermato il sindaco Raffaele Bene.