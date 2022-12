Autovelox mobili per rallentare la corsa di auto e motociclette sulle strade comunali. Tutto pronto per l'avvio del monitoraggio dei limiti di velocità, come stabilito nei giorni scorsi nel piano di sicurezza stradale messo a punto dall'assessorato alla sicurezza del Comune di Salerno e dal comando di polizia municipale. I controlli partiranno la prossima settimana su lungomare Marconi e lungomare Colombo, dove il tasso di incidentalità in aumento ed i pericoli legati all'alta velocità degli automobilisti hanno indotto l'amministrazione a mettere in campo i controlli di rilevazione autovelox.

L'escalation di incidenti stradali, anche mortali, ha spinto il Comune ad una decisa accelerata sul fronte sicurezza stradale. Lo aveva annunciato nei giorni scorsi l'assessore alla sicurezza, Claudio Tringali.



E così la prima misura sarà il ritorno in strada degli autovelox, poi sarà varata in giunta la Zona 30, dove per trenta si intende il limite di velocità che sarà istituito entro dicembre sui tratti del Lungomare. Lunedì c'è stata una riunione organizzativa al comando di Polizia municipale tra l'assessore Tringali, il comandante dei vigili urbani, Rosario Battipaglia, e il responsabile del settore mobilità urbana del Comune, Luigi Mastrandrea. Varato il piano sicurezza col ritorno in strada degli autovelox nel pieno della manifestazione di Luci d'artista. Gli autovelox mancano dalle strade del capoluogo dal 2018. Dopo una fase di revisione durata circa tre mesi le apparecchiature anti velocità sono pronte per la strada. Si parte con la predisposizione nelle prossime ore dell'adeguata segnaletica informativa. Poi scatteranno i controlli. Pronta una mappatura delle postazioni di controllo che partiranno da subito su lungomare Marconi, dove il tasso di incidentalità è in aumento insieme alla pericolosità legata all'alta velocità degli automobilisti. Il monitoraggio sarà effettuato su due turni, quindi di mattina, ma anche dalle ore 18 e vedrà in azione quattro pattuglie dei vigili urbani con particolare attenzione alle serate del week end, a fronte dell'aumento delle presenze di giovani in città richiamati dall'evento di Luci d'Artista. Non si esclude che gli autovelox saranno affiancati dai controlli con etilometro e test per verificare l'assunzione di droghe. Il ritorno dei temuti rilevatori della velocità sulle strade del capoluogo considerate più a rischio incidenti scatta su preciso indirizzo del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, per prevenire scorribande notturne e porre un freno alla nuova impennata di incidenti registrati negli ultimi mesi e causati da una condotta di guida poco prudente.

Secondo i recenti dati elaborati dal comando della polizia municipale, sono stati 544 i sinistri rilevati sulle strade comunali sino ad oggi, in prevalenza nelle ore notturne nella fascia tra le 22 e mezzanotte. Spaventosa la scia di sangue: ben cinque vite spezzate da gennaio ad oggi, 290 i feriti con prognosi tra i 5 giorni e i 30 giorni. Un servizio considerato «inevitabile e urgente» per limitare condotte di guida «ballerine». Secondo un recente bilancio tracciato dagli agenti della municipale, la strada che ha fatto registrare nei mesi scorsi il più alto numero di verbali per superamento dei limiti di velocità è quella di lungomare Marconi, nel tratto all'altezza di via Centola, a Torrione, dove neanche il nuovo limite di velocità (introdotto nel 2018) a 40 chilometri orari (precedentemente fissato a 50 km orari) è servito a mettere un freno alle accelerazioni selvagge. Per i trasgressori scatteranno sanzioni fino a 168 euro contestate sul posto dalle doppie pattuglie dei caschi bianchi. Nel caso di guida in stato di ebbrezza è previsto il ritiro immediato della patente che avverrà sul luogo della contestazione del verbale oltre alla denuncia. La polizia municipale, stando ai dati dell'ufficio contravvenzioni guidato dal capitano Gerardo Caiazza, ha intensificato i controlli sulla sicurezza stradale: da settembre risultano 210 i conducenti multati per guida senza casco, 52 i guidatori beccati col cellulare, 78 i sanzionati per guida senza cintura di sicurezza.