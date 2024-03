Lupi nel Cilento: avvistato a Pollica un branco di sei esemplari

Nuovi avvistamenti di lupi nel suggestivo scenario del Cilento! Ancora una volta, le colline di Pollica, tra le frazioni di Galdo e Celso, sono state testimoni dell'intrigante presenza di questi magnifici predatori.

Grazie alle fototrappole di Paolo Mazziotti, un appassionato locale della natura, i lupi sono stati immortalati mentre esplorano le campagne del comune di Pollica.

La conferma della loro stabile presenza è supportata da altri recenti avvistamenti. Il branco, precedentemente composto da quattro individui, è cresciuto a sei esemplari.

È importante sottolineare che la presenza dei lupi non rappresenta alcuna minaccia per gli abitanti locali, poiché i lupi non considerano gli esseri umani come prede e preferiscono mantenere una distanza precauzionale.