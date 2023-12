È stato giudicato colpevole e condannato a 10 anni di reclusione Macario Mariniello, l’ex capozona della Nco negli anni 80, a Nocera Inferiore, imputato in un processo per accuse quali tentata estorsione ed estorsione, oltre che per usura (da quest’ultimo reato è stato assolto). La sentenza è stata emessa ieri dal collegio del tribunale di Nocera, che ha contestualmente assolto altri 9 imputati.

Tra questi, dal reato di usura, difeso dal legale(l’accusa aveva chiesto 3 anni) e, difeso dal legale(l’accusa era di aver eluso una misura di prevenzione, attestando fittiziamente il 20% della sua srl alla compagna, anch’ella assolta). Altri, invece, rispondevano della sola accusa di favoreggiamento. Nel resto del collegio difensivo anche i legali. Per il 63enne, invece, difeso dall’avvocato, si registra anche laper, con l’esclusione di alcune aggravanti. Di recente, il nocerino era stato condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio dell’avvocato. Per le restanti tre posizioni, invece, il tribunale ha dichiarato lae trasmesso gli atti allaper valutare l’ipotesi di reato di. I giudici hanno disposto per Mariniello l’assegnazione, per un anno, ad una colonia agricola che sarà eseguita a pena espiata e dopo un riesame dellada parte del Magistrato di Sorveglianza. Oltre alladi 7490 euro, sequestrati già nel 2016. In un’inchiesta che verteva in gran parte sul reato di usura furono coinvolti, all’epoca, anche tre familiari di Mariniello,in via definitiva con rito abbreviato.

Durante le perquisizioni dei carabinieri del Ros furono sequestrati 50mila euro, matrici di assegni, scritture private, cambiali e altra documentazione, come dei quaderni. E un libro mastro, con sopra una lista di nomi. Una delle vittime del processo, poi diventata imputato, era deceduta tempo fa. L’accusa ricostruiva passaggi di soldi con prestiti a persone in difficoltà, due in particolare, con interessi mensili pari al 6%. Il periodo delle indagini era racchiuso tra il 2013 e il 2016. Tra i casi al vaglio del collegio c’era, ad esempio, un prestito di circa 55mila euro. Una delle vittime, stando al contenuto di intercettazioni telefoniche e ambientali, fu minacciata di morte in un’occasione e afferrata per la cravatta, affinché rimediasse ai suoi ritardi.

Stessa sorte per un parente della vittima, raggiunta al telefono e minacciata - sempre secondo le accuse - per i ritardi legati alla restituzione di quelle somme di denaro. Le motivazioni della condanna saranno depositate entro cinquanta giorni.