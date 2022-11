Maltempo, evacuata una casa di riposo a Roccapiemonte

Trascorreranno la notte in una scuola di Roccapiemonte i 32 anziani ospiti della casa di riposo Domus de Maria evacuata per l'esondazione del torrente Solofrana. Sono stati i vigili del fuoco a portare in salvo gli anziani.

Acqua e fango avevano invaso il piano terra della struttura dove si trovano le cucine e la mensa. Nella palestra della scuola in via Ferrentino è stato attrezzato dalla protezione civile comunale un dormitorio. Gli anziani sono assistiti dal personale sanitario della casa di riposo e da volontari della Croce Rossa Italiana. "Mi auguro - ha detto il sindaco Carmine Pagano - che i vecchietti possano tornare al più presto alle loro abitudini presso la struttura che li accoglie. Domani, insieme ai proprietari della casa di cura, verificheremo se è possibile il rientro degli anziani altrimenti saremo costretti ad individuare un luogo più accogliente per ospitarli".