Ingenti danni a sud di Salerno, nella zona del golfo di Policastro, per le forti piogge della scorsa notte. Fra i comuni più colpiti Santa Marina e Vibonati, dove si é è verificata una frana nel centro storico. A Capitello in nottata è stata aperta la struttura del cine teatro per accogliere alcune famiglie le cui abitazioni sono state invase da fango e detriti. Sul posto i vigili del fuoco dei distaccamenti di Policastro e Sala Consilina ed i volontari della protezione civile.

