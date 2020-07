«Effettuare prelievi al più presto sulle acque che bagnano Pontecagnano Faiano». È la richiesta avanzata all’Arpac dall’assessore all’Ambiente, Carmine Spina, dopo le segnalazioni degli ultimi giorni relative alla colorazione anomala del mare in alcuni punti del litorale picentino. Una situazione che, dopo i buoni riscontri delle prime settimane estive, ha messo in allarme il Comune. Di qui la missiva inviata all’Arpac da Spina: «La strana colorazione – scrive l’assessore – sta creando preoccupazione agli operatori balneari e a chi vorrebbe vivere la litoranea in modo sicuro. Per questo si chiede un intervento teso al controllo di tale fenomeno, con prelievi da effettuare subito, per determinare in modoscientifico la pericolosità della situazione». Un’istanza avanzata anche dalla capitaneria di porto, che ha chiesto all’Arpac di intervenire in tempi celeri. Contestualmente, il Comune ha convocato per mercoledì 8 luglio un tavolo tecnico per discuterne. Parteciperanno enti e organi preposti (a cominciare dal responsabile del depuratore di Salerno). «Vogliamo attivare – spiega Spina – una strategia univoca che ci permetta di risolvere le problematiche evidenziate in un’ottica di collaborazione e confronto».

Da Mistral, associazione che riunisce trenta balneatori della costa picentina, un richiamo alle istituzioni: «Servono azioni concrete che possano tutelare fattivamente il mare». © RIPRODUZIONE RISERVATA