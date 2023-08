Da nord a sud, la provincia di Salerno torna a fare i conti con l’incubo di un litorale non balneabile. Le ultime rilevazioni dei tecnici dell’Arpac, infatti, hanno nuovamente evidenziato una situazione preoccupante.

A nord, ancora una volta, è il litorale di Battipaglia a indossare la. Lestraordinarie eseguite nei giorni scorsi hanno nuovamente riscontrato valori diedal di sopra dei limiti di legge. In particolare, l’attenzione si è focalizzata sul punto di prelievo, dove c’è la maggior concentrazione di stabilimenti balneari. Come già accaduto lo scorso 9 agosto, infatti, i batteri hanno raggiunto valori elevatissimi, costringendo i tecnici a dichiarare la. Tutto ciò, ancora una volta, a discapito dell’battipagliese. Quasi tutti i lidi, infatti, hanno dovuto innalzare la bandiera nera per l’intero mese di agosto, con evidenti ripercussioni sulle entrate. Non se la passa meglio il. Al momento, infatti, resta il divieto di balneazione anche su altri due punti di prelievo, per un totale di tre quarti del litorale totale cittadino. Una vera e propria, su cui pesa, come sempre, laIntanto, le analisi effettuatelunedì scorso delle acque dello specchio di mare dihanno fatto emergere valori di(che determinano la balneabilità) entro i limiti di legge, tranne in un punto,, probabilmente per le intenseverificatesi domenica scorsa, che potrebbero aver determinato un afflusso eccessivo di acque reflue in mare. Il Comune di Ascea, guidato dal sindaco, mercoledì, ha emesso un’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione, in attesa dida parte dell’Arpac. «Paradossalmente, il mare era più cristallino ieri che negli altri giorni - racconta una storica frequentatrice del territorio di Ascea - A scopo precauzionale, tuttavia, abbiamo preferito fare ilnella struttura dove siamo ospiti, in attesa di ricevere i risultati dei nuovi esami». Nei prossimi giorni verranno diffusi, si legge in una nota, «appena disponibili, anche i risultati relativi agli altri comuni compresi in quest’area, già oggetto di controlli straordinari la settimana scorsa, anche incon la, da cui non è emerso alcun superamento dei limiti di legge per i parametri microbiologici né la presenza di».