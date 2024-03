Si avvicinano le elezioni amministrative del prossimo giugno e nei Comuni cilentani chiamati al voto è già campagna elettorale. Ad Ascea e Castelnuovo Cilento dove i primi cittadini Pietro D’Angiolillo ed Eros Lamaida hanno deciso di non ricandidarsi, si prospetta una sfida tra avvocati.

Nella località costiera del Cilento hanno già ufficializzato la candidatura il vicesindaco Stefano Sansone e Pasquale D’Angiolillo entrambi avvocati. Se il primo è il candidato dell’amministrazione uscente, per il secondo si tratta di un ritorno nel panorama amministrativo dopo aver ricoperto l’incarico di assessore una ventina di anni fa. La candidatura di Sansone è stata lanciata nel contesto del meeting “Progettiamo il futuro”a Palazzo Alario, un’occasione significativa per condividere con la comunità i progetti e le visioni per il futuro del Comune. La decisione del sindaco D’Angiolillo, candidato al consiglio, di sostenere il proprio vicesindaco come successore rappresenta un segnale di fiducia verso una nuova leadership, improntata sulla continuità delle politiche di successo messe in atto negli anni ma con uno sguardo rivolto al cambiamento e al coinvolgimento delle nuove generazioni. «Ci sono e ci sarò», ha annunciato sui social il candidato sindaco Pasquale D’Angiolillo.

“Ascea in testa” sarà il nome della lista composta da «amiche ed amici che hanno costruito un contenitore che può essere strumento per immaginare una Ascea del futuro», dice D’Angiolillo. Ad Ascea potrebbero esserci altre sue liste una delle quali potrebbe essere guidata dall’ex sindaco Mario Rizzo.

Sfida tra avvocati anche a Castelnuovo Cilento. Dopo l’avvocato Gianluca D’Aiuto e il suo “Progetto Comune” ad annunciare la candidatura a sindaco, con la lista “Castelnuovo Cilento nel Cuore”, è stato l’avvocato Anna Maria Cerbone (in foto), moglie del sindaco Eros Lamaida.