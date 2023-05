Mercato San Severino, le studentesse del Virgilio campionesse regionali di pallavolo

Il sogno diventa realtà. Le studentesse del Virgilio di Mercato San Severino campionesse regionali di pallavolo. Hanno trionfato ai campionati studenteschi tenutisi a Napoli al Palavesuvio, sfidando i licei di Sorrento e Telese, per accedere alla finale disputata contro Avellino, con una schiacciante vittoria di due set a zero. Un traguardo difficile da immaginare per le 12 pallavoliste, che hanno una scuola non fornita di palestra, utilizzando per gli allenamenti il centro sportivo San Lorenzo di Piazza del Galdo, di cui fanno parte alcune atlete.

La grinta e la voglia di farcela hanno superato ogni ostacolo, portandole ai campionati nazionali che si terranno a settembre. A guidarle i professori di Scienze Motorie Lucio Marino e Antonio Sessa che hanno immaginato e portato avanti una formazione senza eguali, fatta di ragazze innamorate della pallavolo e motivate da un grande sogno. A crederci fermamente anche la dirigente Luigia Trivisone che ha incoraggiato e supportato il lavoro e l’entusiasmo di docenti e alunne.

Le vincitrici dei campionati studenteschi hanno tra i 14 e 16 anni: Amelia Tulimieri, Rossella Calabrese, Francesca Cavaliere, Ines Erra, Barbara Laudati, Lorenza Maya Pannullo, Giulia Picarella, Francesca Russo, Miryam Russo, Noemi Toro, Mara Maddaloni, Maria Vicinanza. Una bella storia di passione, grinta e tenacia firmata Virgilio.