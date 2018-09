Venerdì 21 Settembre 2018, 06:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre migranti possono restare in Italia, un quarto, invece, no. A tutti, la prefettura aveva revocato, però, la misura di accoglienza. La ragione di questa apparente disparità di trattamento è da ricondurre a una data. Ossia, il giorno in cui il richiedente asilo fa domanda di riconoscimento della protezione internazionale alla Commissione territoriale. La pronuncia è della prima sezione del Tar di Salerno che, in quattro sentenze pubblicate ieri, ha accolto i ricorsi presentati dai legali di tre dei quattro migranti e, in un caso, lo ha rigettato. La vicenda è tecnica, perché, come detto, ruota intorno alla data in cui l’immigrato, attraverso il suo avvocato, ha richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato. Dallo scorso anno, è entrata in vigore una normativa, il cosiddetto decreto Minniti – Orlando, che modificato notevolmente i procedimenti in materia di protezione internazionale e del contrasto all’immigrazione illegale.