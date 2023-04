Migranti, a Salerno la nave Ocean Viking: via alle operazioni di sbarco

toIl maltempo non ha frena la navigazione della Ocean Viking la nave di Sos Mediterranèe attraccata questa mattina Salerno con a bordo 92 persone di cui 44 minori non accompagnati, una donna con le ossa spezzate che necessita di un immediato intervento sanitario e altri casi di persone stremate.



La capitaneria di porto sua agganciato la Ocean Viking per accompagnarla al molo molo ma il forte vento rischia di allungare i tempi di soccorso a terra. Aggiornamenti a breve