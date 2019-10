Martedì 15 Ottobre 2019, 13:17

Il vuoto. Il bisogno di normalità. Il dolore. Senza Melissa il liceo Da Vinci prova a rialzarsi. La terza F dello scientifico di via Sichelgaita ha cambiato aula a distanza di una settimana dal grande choc per la perdita della 15enne Melissa La Rocca, morta per un improvviso malore quando era alla lavagna. Era iniziato tutto come sempre. Una normale esercitazione di matematica alla prima ora finita in tragedia. Il Da Vinci piange ancora quella giovane ragazza di San Mango Piemonte che riusciva a farsi voler bene con piccoli gesti.Ieri, a distanza di una settimana dal tragico lunedì scorso, la classe e i professori hanno voluto ricordare Melissa volata via improvvisamente. Accanto alla sofferenza dei genitori della giovane liceale e della comunità di San Mango, c’è un’altra famiglia, la scuola, a soffrire in silenzio per una perdita che ha lasciato una ferita indelebile. Negli occhi degli studenti della terza F c’è ancora Melissa, in piedi, davanti alla lavagna, che a un tratto ha chiuso gli occhi per sempre. Scene che rimarranno impresse nella memoria collettiva di tutti i compagni di classe che hanno voluto cambiare aula per non rivivere ogni giorno lo stesso choc. «Adesso sei un Angelo e continuerai ad ascoltare le lezioni dal cielo», così in un post su Facebook la professoressa di matematica, Teresa Marino, ha voluto ricordare Melissa, la sua studentessa che non c’è più. La docente ieri non era a scuola. A quanto si apprende, ha deciso di restare a casa qualche giorno per riprendersi. Mentre il preside, Nicola Annunziata, anche lui provato per i giorni di lutto, ha deciso di assicurare nei prossimi giorni un supporto psicologico alla classe di Melissa. «Sentiamo l’esigenza di tornare alla normalità – dice la vice preside Pina Masturzo – ma è durissima, il ricordo di Melissa è nei nostri cuori».