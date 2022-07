Morto Gianfranco Ferrigno, Salerno piange il signore dell'artigianato

È morto questa mattina Gianfranco Ferrigno, uno dei protagonisti principali del settore economico e sociale della città di Salerno. Da anni presidente della Claai, ha lasciato un vuoto nel settore dell'artigianato, a cui ha dedicato la sua intera vita. Ferrigno, da tempo ammalato, non ha mai smesso di praticare la sua passione e di innalzare i suoi valori, ed è proprio in un post pubblicato su Facebook lo scorso 21 luglio, scrive dell'emozione che prova nel vedere finalmente la ripresa, a piccoli passi, del mondo dell'artigianato.

Viene ricordato con affetto anche dal primo cittadino della città di Salerno, Vincenzo Napoli, il quale si stringe ai parenti ed a chi ha avuto la fortuna di incontrare Ferrigno definendolo «un uomo generoso e benvoluto». Anche la Cna di Salerno con il presidente Lucio Ronca e il neo direttore Simona Paolillo ricorda Ferrigno: «Lo ricorderemo per le innovazioni che ha saputo introdurre nel mondo dell’artigianato e per la sua dialettica politico-istituzionale che spesso non ha temuto confronti».