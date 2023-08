Nella zona collinare di Vico Equense tutto pronto per la «Festa della Melanzana»

Dopo un anno di attesa, anche quest’estate torna la «Festa della Melanzana» di Preazzano, a Vico Equense, delizia per il palato e non solo di tanti appassionati provenienti da tutta la provincia di napoli. Dal lontano 1989 questa kermesse anima le caratteristiche stradine del borgo con musica, cultura e, soprattutto, i gusti della tradizione.

Per quest’anno l'appuntamento è per il 10 e l'11 agosto a partire dalle ore 20. Ad attendere i numerosi avventori i deliziosi piatti realizzati con diverse varianti di melanzana, alla griglia, a funghetto, alla parmigiana, sia indorata che fritta, con cioccolato.

In aggiunta, i partecipanti potranno immergersi in un affascinante percorso culturale fatto di arte, musica e artigianato.

Durante le due serate, il pubblico si divertirà con spettacoli musicali dal vivo e altre attività di intrattenimento dedicate a grandi e piccini.

Tra gli eventi più interessanti si segnala il «Borgo dei giovani artigiani» di via Ferraria, un luogo che consentirà ai ragazzi di scoprire i segreti dell’artigianato tramandati dalla tradizione. Oltre ai concerti serali, il pubblico potrà visitare anche la suggestiva chiesa di Preazzano con le sue opere d'arte del '700, il presepe artistico e la bellezza dell’antico borgo.

Infine, nella piazza principale si potranno apprezzare gli spettacoli d’intrattenimento, mentre in via Cocurullo ci sarà uno spazio dedicato a manifestazioni musicali da apprezzare comodamente seduti sotto le stelle. L’ideale per chi vuole godersi la serata in compagnia di note soffuse e di un’atmosfera rilassante.

Partecipare alla «Festa della Melanzana» di Preazzano è semplice. Il borgo collinare di Vico Equense si può raggiungere comodamente in auto o scooter. Gli organizzatori consigliano di parcheggiare nella vicina frazione di Arola e di raggiungere la sagra usufruendo della navetta oppure di utilizzare i parcheggi messi a disposizione da alcune attività commerciali della zona.