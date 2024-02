Tragedia ad Eboli. Antonio Cosenza, 60enne ebolitano, è stato investito ed ucciso da un’auto mentre attraversava la strada provinciale 30 a Santa Cecilia. Il sinistro è avvenuto nella tarda serata di venerdì, Cosenza è deceduto pochi minuti dopo essere stato investito dal veicolo condotto da una donna, 57enne ebolitana, madre di un consigliere comunale ed indagata per omissione di soccorso ed omicidio stradale. Gli automobilisti sopraggiunti che hanno notato l’uomo sull’asfalto hanno allertato le forze dell’ordine e i carabinieri. Dopo l’incidente stradale, la donna alla guida dell’auto si è allontanata impaurita. Nel frattempo, il personale del 118 con un’ambulanza ha raggiunto la strada provinciale insieme ai carabinieri ma non si è potuto salvare il pensionato.

I carabinieri hanno rintracciato la conducente dellaed hanno effettuato iper stabilire la dinamica del sinistro stradale. L’automobile è stata posta sotto sequestro mentre sono ancora in corso le indagini per appurare le cause dell’investimento. I, subito l’incidente stradale, hanno informato il magistrato di turno dellache ha disposto il sequestro della salma che è stata condotta, dal personale di un’agenzia di pompe funebri ebolitana, all’obitorio dell’di Battipaglia dove ieri mattina è stato effettuato, dal medico legale Luigi Mastrangelo, l’esame esterno del cadavere ed è stato appurato che l’uomo èper le. Antonio Cosenza, dopo essere investito dall’automobile, haviolentemente lacontro ildel veicolo e poi è finito sull’asfalto morendo poco dopo. Il magistrato, ieri mattina, dopo l’esame esterno non ha optato per l’autopsia ed ha rilasciato il nullaosta per i

Gli investigatori dovranno appurare la velocità dell’automobile mentre ha travolto il pedone che era per strada in una zona scarsamente illuminata. La signora che conduceva la Citroen C3 dopo il sinistro stradale, nel totale panico, si è allontanata e per questo è indagata anche per omissione di soccorso. Antonio Cosenza ha riportato fratture multiple al cranio che non gli hanno lasciato scampo. I funerali saranno celebrati oggi alle 11.30 nella chiesa San Nicola a Santa Cecilia. L’ennesimo incidente stradale mortale che accade alla periferia di Eboli, a Santa Cecilia.

Appena una settimana fa sulla strada provinciale 30 è deceduto Cosimo Fusella, 28enne motociclista ebolitano, dopo essersi scontrato con un fuoristrada e ieri pomeriggio sono stati celebrati i funerali a cui hanno partecipato centinaia di persone.