L’auto blu dell’amministrazione di Battipaglia continua a raccogliere multe in giro per l’Italia. Dopo i verbali già ricevuti da parte dei Comuni di Potenza e di Roma, lo scorso 30 agosto, la polizia locale di Potenza ha nuovamente pizzicato la Fiat Tipo noleggiata dall’ente per fini istituzionali in contravvenzione del Codice della strada. Il fatto risale alla fine della scorsa estate.

I caschi bianchi lucani riscontravano la violazione dell’articolo 94 comma 4 bis del Codice della strada, che recita: «Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione». Invece, come si legge nella determina di liquidazione della contravvenzione: «Il verbale è stato elevato per una infrazione al codice della strada di cui all’art. 94 comma 4 bis, quale avente causa nel contratto di locazione con decorrenza dal 01/04/2023, relativo al veicolo suindicato, ometteva di comunicare entro 30 giorni al Dipartimento dei trasporti terrestri l’avvenuta variazione dei dati del responsabile della circolazione».

In altre parole, a distanza di quattro mesi dal nuovo contratto di locazione, l’ente ancora non aveva comunicato la variazione. Per questo, la sanzione pecuniaria elevata ammonta a 730,75 euro. Somme che, in realtà, si vanno ad aggiungere ai precedenti verbali elevati sempre nei confronti dell’auto blu. Già il 31 gennaio scorso, la municipale di Roma elevava un verbale di 98,40 euro per la violazione del varco della zona a traffico limitato di via S. Maria Maggiore. Il successivo 11 maggio, poi, lungo la SS7 VAR/B Dir. Potenza Loc. Varco D, la polizia municipale di Potenza contestava un eccesso di velocità, elevando una sanzione pecuniaria di 180,50 euro. In totale, quindi, la guida allegra a bordo della Fiat Tipo dell’amministrazione è costata 1.009,65 euro. Se la presenza della Fiat Tipo a Roma può essere spiegata con qualche visita istituzionale, resta da capire che cosa ci facesse un’auto del Comune di Battipaglia sul territorio lucano in almeno due occasioni nell’arco di quattro mesi.

Compiti istituzionali, sicuramente, che però sono costati molto alla collettività.