Salerno, finalmente, si colora di rosa. Oggi i riflettori sono puntati sulla città di Arechi e sul passaggio della carovana di ciclisti del Giro d’Italia che renderà il territorio comunale protagonista per un giorno in un evento di fama internazionale. L’effetto “Giro” c’è e si vede: corsa contro il tempo per la pulizia e i “rattoppi” all’asfalto delle strade interessate dal passaggio compresa piazza della Concordia, dove i ciclisti taglieranno il traguardo tra le 16.50 e le 17.30, e alcuni tratti del lungomare dove i dipendenti dell’ente di via Roma hanno provveduto a tagliare l’erba delle aiuole diventata alta e incolta. Nonostante le previsioni meteo non proprio favorevoli, la pioggia non fermerà i momenti di gioia e condivisione per grandi e piccini e neanche il momento importante di sport, un’occasione unica per Salerno. Da ieri, intanto, anche i carroattrezzi in azione per liberare le aree di sosta e parcheggio dalle auto che non avevano rispettato l’ordinanza. Aree che saranno vietate al pubblico perché riservate ai bus delle squadre (via Carella, piazza della Concordia e Foce Irno nei pressi della Carnale) mentre automobilisti, cittadini e visitatori potranno usufruire gratuitamente delle restanti aree (compreso il parcheggio di piazza della Libertà) e gli stalli a strisce blu. Grandi e piccoli, oggi, attenderanno il passaggio della carovana con le bandierine rosa che verranno distribuite dal Comune. A palazzo di città è stata preparata la sala stampa che accoglierà gli organizzatori e i giornalisti.

L’arrivo dei corridori, secondo le tabelle di marcia ufficiali, è previsto tra le 16.50 e le 17.30 al termine della tappa Atripalda-Salerno. Il gruppo, arrivando da Pontecagnano, attraverserà la zona industriale per poi costeggiare il mare con il tratto della litoranea Arechi, via Clark e via Leucosia, il lungomare Marconi e Forte La Carnale prima di piombare sul traguardo finale. Nell’attesa dalle 14 alle 19 sarà aperto, con ingresso libero e gratuito, Giroland un vero e proprio luna park ispirato alla corsa rosa. Alle 14.30 sono in programma le esibizioni del Complesso Bandistico Città di Salerno e la sfilata del Corteo Storico del Crocifisso ritrovato, l’arrivo del Giro e il passaggio della carovana pubblicitaria. Da oggi, il divieto di sosta riguarderà lungomare Tafuri, lungomare Colombo, via Leucosia, via Clark, via Allende, via Wenner, via Pastore. Intanto il divieto di transito continuerà per via La Carnale, via Santoro, via Vicinanza e dalle 14 di oggi in tutte le strade interessate sarà vietato il transito. Non mancano alcune disposizioni anche per la zona centrale, dove da questa mattina, sarà vietata la sosta (ad esempio in piazza Amendola e in alcuni tratti di via Roma). Gli autobus, su territorio comunale e non solo, dovranno rispettare l’ordinanza ed è per questo che tanti hanno dovuto adeguarsi adottando i percorsi alternativi e la variazione dei sensi di marcia sia partendo da via Vinciprova che arrivando al capolinea. I dettagli e tutti i percorsi alternativi sono stati pubblicati sul sito ufficiale della società di trasporto pubblico locale.

Il primo cittadino ha invitato nuovamente tutti a muoversi a piedi, a parcheggiare l’auto nei pressi dello stadio Arechi e a raggiungere il centro con un mezzo alternativo come la metropolitana. «Sarà una meravigliosa giornata di sport ed allegria - ha dichiarato ieri il sindaco Vincenzo Napoli - vivremo grandi emozioni agonistiche e Salerno godrà di una vetrina internazionale prestigiosa. Questi eventi accompagnano la crescita della città che in questi mesi si conferma tra le destinazioni più apprezzate dai turisti e dai visitatori per le sue bellezze d’arte, storia, enogastronomia ed artigianato, ambiente. E domenica 4 giugno appuntamento all’Arechi con la finalissima di Coppa Italia femminile tra Roma e Juventus».