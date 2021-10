Muore dopo la caduta da una finestra il sindaco: dubbi sull'ipotesi del suicidio

«Ci sembra molto strano che Dora possa aver compiuto un gesto estremo decidendo di farla finita». A dirlo all'Ansa il sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi in merito alla morte della 29enne Dora Lagreca deceduta la notte tra venerdì e sabato a Potenza, a casa del fidanzato dopo una caduta dalla finestra.

APPROFONDIMENTI L'INCHIESTA Nino Savastano arrestato a Salerno: mazzette in cambio di appalti,... IL GIALLO Dora Lagreca morta a 30 anni, una lite con il fidanzato prima del... IL BLITZ Cacciatori denunciati dai carabinieri ad Eboli IL CASO Centinaia di famiglie senza gas, insulti e accuse alla ditta... LA TRAGEDIA Pensionato schiacciato e ucciso dal trattore a Giffoni Valle Piana

Secondo il primo cittadino «è impossibile che sia potuto accadere. Anche l'avvocato di famiglia è concorde, e così come la comunità. Chi la conosce bene sa che Dora era una ragazza solare, allegra, piena di vita e di progetti. Venerdì, prima di recarsi dal fidanzato, è stata a casa dei suoi familiari, ha parlato con una zia del matrimonio di un cugino che si sarebbe tenuto la prossima settimana. Niente faceva presagire questa tragedia. Conoscevo personalmente Dora e la sua famiglia, siamo legati anche da parentela, abitiamo poco distanti. L'ipotesi del suicidio non convince. Cosa possa essere accaduto non lo sappiamo, ma ci auguriamo che si possa far luce quanto prima su quello che è realmente accaduto. Vivere in questa incertezza è un doppio strazio per la famiglia». Il sindaco Rinaldi non conosce il fidanzato della giovane, ma «lui alcune volte era venuto in paese».

Toccante anche il ricordo del primo cittadino affidato su FB: «Fiore delicato, profumato, bello… fiore di valore, pieno di affetto, simpatia e voglia di vivere, fiore pregiato, educato, libero… questo fiore era la nostra giovane Dora, troppo presto recisa dalla vita, in maniera così tragica. Dora era una giovane donna speciale come speciale è tutta la sua famiglia». Intanto, in occasione della celebrazione delle esequie è stato annunciato il lutto cittadino, «è il minimo - ha concluso Rinaldi-che la nostra comunità possa fare per questa nostra concittadina e per la sua famiglia».