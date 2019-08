Venerdì 30 Agosto 2019, 06:25

Dinamica da chiarire quanto prima. La Procura di Nocera Inferiore prosegue l’indagine sulla morte di Raffaele Frigenti, il 19enne di San Valentino Torio, morto all’alba di mercoledì a Pagani, in via Zeccagnuolo, dopo che la sua auto si è scontrata con un’autocisterna. Il lavoro sul campo è stato condotto dai carabinieri della tenenza di Pagani, coordinati dal sostituto procuratore Claudia Colucci.Una prima informativa è giunta nella tarda mattinata di ieri. Sul corpo del ragazzo potrebbe essere disposta anche l’autopsia, qualora la dinamica dell’incidente non risultasse chiara. Allo stato, vengono valutate diverse ipotesi. In primis, accertare la velocità dei due mezzi, quella dell’auto guidata dal giovane, che due giorni fa era in viaggio per recarsi al lavoro. Così come quella dell’autista dell’autocisterna, un 60enne di Sant’Egidio del Monte Albino, anch’egli diretto sul luogo di lavoro. La macchina guidata dal 19enne era finita schiacciata dalle ruote dell’autocisterna. Come sia finita li andrà stabilito, valutando la velocità sostenuta dal ragazzo, così come quella dell’autotrasportatore, il cui mezzo era finito fuori strada, dopo l’impatto.