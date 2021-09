Covid, cluster nella casa di riposo di Buccino: morto un nonno di 92 anni

Non ce l'ha fatta un nonnino di Villa Olimpia, la casa di riposo di Buccino dove c'è stato un cluster che si è diffuso tra quasi tutti gli utenti. Dei 24 positivi oggi se ne registrano solo 4, ma uno non è riuscito a superare i problemi che si sono aggiunti. Aveva 92 anni Il nonnino ed era stato ricoverato alcuni giorni fa perché non voleva nutrirsi, si stava lasciando andare, una condizione che si era unita al covid, generando uno stato di salute molto più precario. Dei 4 positivi, due sono ricoverati e due sono in struttura. Gli anziani, tutti vaccinati, malgrado le loro patologie sono riusciti a reggere nella maggior parte dei casi