Musica fracassona, scatta la linea dura della polizia locale per reprimere abusi e violazioni nelle serate del fine settimana. Si punta a frenare possibili violazioni. Il bilancio dei primi controlli è di due locali sanzionati tra centro e zona orientale. Gli agenti della polizia municipale, diretta dal comandante Rosario Battipaglia, nell’ambito di verifiche disposte allo scopo di accertare violazioni in ambito di diffusioni musicali, hanno effettuato negli ultimi giorni accertamenti in zona movida e in zona orientale. Gli agenti, congiuntamente alla Siae e muniti di fonometri, hanno rilevato diverse difformità. Un bar nella zona centrale è stato sanzionato con verbale di mille euro per mancanza di relativa valutazione di impatto acustico: inoltre si è riscontrato che il barista aveva ben 8 casse stereo che avevano reso un inferno le notti dei residenti. L’altro blitz è scattato nella zona centrale dove in un noto locale si diffondeva musica ben oltre mezzanotte. I controlli proseguiranno per prevenire altre violazioni dei pubblici esercizi. Una storia che si ripete. Precisamente un anno fa, tra gennaio e febbraio, erano stati ben 5 i locali a cui era stata revocata ad horas la licenza di diffusione musicale. A disporre le revoche delle licenze musicali era stato il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, con ordinanze notificate tra gennaio e fine febbraio a 5 locali del centro. Dopo un anno stesse situazioni di disagio notturno. Le prime multe dell’anno a carico di 2 locali ripropongono il problema della movida fracassona. I nuovi provvedimenti scattano dopo i blitz effettuati dalla Polizia locale tra Torrione e la zona centrale dove si erano registrati esposti di residenti e amministratori di condominio supportati dai loro legali. Per i locali fracassoni scatta anche verbale amministrativo di mille euro. I controlli proseguiranno per tutto il mese di marzo perché al comando di via Dei Carrari stanno pervenendo non poche segnalazioni da parte di residenti esasperati contro la musica selvaggia. Qualche gestore dimentica che la musica con casse è vietata dopo mezzanotte. E per questo gli agenti della polizia municipale hanno chiesto ad Asl e Arpac l’intervento con misuratori dei decibel. I fonometri hanno già fatto al loro comparsa permettendo di sanzionare un altro locale nel centro storico. Non solo lotta contro i decibel selvaggi nel cuore della notte.

Stando a quanto appreso ieri dall'ufficio contravvenzioni del comando di via Dei Carrari, coordinato dal capitano Gerardo Caiazza, sono ben 8 i gestori di locali finiti nel mirino della polizia locale per errato conferimento di rifiuti. Sanzionati proprietari di paninoteche, pizzerie e pub che non rispettavano la raccolta differenziata e i giorni per i conferimenti previsti da ordinanza comunale. Per i gestori di esercizi pubblici sono state sanzionati tra i 100 e i 200 euro.