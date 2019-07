Mercoledì 31 Luglio 2019, 11:52

Le doglie, poi la corsa in ospedale, ma il piccolo pare avesse proprio fretta di nasce. Così una donna di origini rumene, residente a Poggiomarino in provincia di Napoli, è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri all’ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno con il piccolo poggiato sulle ginocchia.Una scena tenera si è presentata agli occhi dei sanitari appena hanno aperto la portiera del furgone: la mamma all’interno che stringeva il suo piccolo ed il cordone ombelicale attaccato.La donna è stata presa immediatamente in cura dagli operatori è stata trasportata d’urgenza in sala operatoria .Il bimbo, nato prematuro è stato trasferito alla Tin di Castelllammare di Stabia.La mamma e il piccolo stanno bene.