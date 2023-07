Aveva fornito false generalità ad un carabiniere fuori servizio, che l’altro ieri, in via Roma a Nocera Inferiore, lo aveva fermato per un controllo. Il giovane - di Poggiomarino e con procedimenti ancora pendenti di polizia - aveva però perso il controllo, cominciando ad agitarsi. A quel punto l’arrivo di una pattuglia dei carabinieri si era reso necessario per bloccarlo e arrestare il ragazzo, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Ieri pomeriggio il giovane è comparso dinanzi al giudice monocratico del tribunale per il giudizio per direttissima. Il magistrato ha ritenuto legittimo l’arresto, decidendo poi di liberare l’indiziato, di 18 anni, difeso dall’avvocato Gregorio Sorrento.

APPROFONDIMENTI Nocera Inferiore: raid al parco giochi dei bambini, rubato l'incasso della struttura Nocera Inferiore, Ghost Cheques: 14 imprenditori dell'agro nocerino sarnese accusati di danno erariale dalla Corte dei Conti di Napoli Nocera Superiore: coltivava cannabis ai piedi dei monti Lattari: arrestato

Per lui è stato deciso un obbligo di firma alla polizia giudiziaria quotidiano, nel comune di residenza. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, il ragazzo non avrebbe fornito subito le sue generalità, replicando di voler vedere il tesserino dal carabiniere fuori servizio. Inoltre, anche secondo testimoni, il giovane si trovava in strada, nei pressi di casa della fidanzata, che stava attendendo. Dopo aver fornito false generalità, il militare aveva chiesto una verifica al comando, per poi scoprire che il ragazzo si era effettivamente presentato con il nome di un’altra persona.

Nel frattempo, durante le verifiche, aveva mostrato segni di agitazione, al punto che lo stesso carabiniere era intervenuto per fermarlo. Gli animi si erano ben presto surriscaldati, con l’intervento anche di altre persone. Poi l’arrivo della pattuglia, che ha bloccato il 18enne, arrestandolo per resistenza. Il ragazzo si era difeso ieri mattina, fornendo la sua versione dei fatti su quanto accaduto. Allo stato resta indagato a piede libero, con la misura dell’obbligo di firma quotidiano nel comune di Poggiomarino.