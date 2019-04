Giovedì 18 Aprile 2019, 12:27

Nuovo furto sacrilego al cimitero di Pagani. Terzo colpo da inizio marzo ad oggi.Il camposanto di via Leopardi sembra essere diventato il luogo preferito dove malintenzionati, organizzati o meno, possono soddisfare le proprie attitudini furtive.Questa mattina, per la terza volta in un mese, i cittadini paganesi hanno trovato spogli i loculi dei propri cari defunti. Portato via oggetti, vasi, portafiori in ottone.Nelle scorse settimane, a seguito degli altri due colpi messi a segno da quella che sembra un'autentica banda organizzata, la cittadinanza aveva fortemente richiesto l'installazione di un sistema di video sorveglianza.Dopo la scoperta di stamattina, però, tutti si sono scagliati contro Alfredo Amendola, responsabile comunale per il cimitero di via Leopardi, indicato comeil responsabile dell'assenza di controlli notturni.