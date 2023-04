Nocera Inferiore: non può stare in reparto, prende a schiaffi un medico

Ancora violenza contro i medici dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Giorni fa, presso il reparto di Pediatria, un uomo ha aggredito un medico-pediatra. L'uomo aveva portato la figlia in ospedale. Dal piano terra, la piccola era stata mandata al primo piano, in reparto. Le prime discussioni si sarebbero verificate quando è stato detto che in quel luogo poteva entrare un solo genitore. La situazione è così degenerata quando, forse perché preoccupati dalle condizioni di salute della bambina, l’uomo ha preteso assistenza nonostante il medico fosse impegnato altrove. Da lì l'aggressione, a suon di schiaffi.

Solo l’intervento delle guardie giurate e dei carabinieri ha riportato la calma. Il dottore si è fatto refertare: per lui un occhio tumefatto e cinque giorni di prognosi. L'episodio rilancia il tema dell’accesso al reparto di Pediatria e al Pronto soccorso pediatrico, specie in merito alla gestione delle famiglie. Così come gli accessi stessi in pronto soccorso, da sempre ospedale di riferimento per la provincia salernitana e anche napoletana, che il più delle volte si trasformano in aggressioin contro il personale. Da valutare, ora, sull'episodio ultimo, l'interessamento delle forze dell'ordine per un'eventuale indagine.

«Già a inizio marzo - si legge in una nota della Cisl Fp di Salerno - avevamo denunciato le criticità di quel reparto, tra cui la mancata attivazione del pronto soccorso pediatrico nei locali già individuati e allestiti vicino al pronto soccorso generale. Allo stato la situazione è divenuta inaccettabile, il personale di reparto, che si dovrebbe occupare della degenza ordinaria, si trova ad effettuare attività di consulenza in qualità di pronto soccorso, con una media di settemila accessi l’anno, numero che non consente neppure di garantire i livelli minimi di assistenza”. Per l’organizzazione sindacale è anche necessario assicurare nel reparto di pronto soccorso pediatrico la presenza delle guardie giurate per la sicurezza del personale sanitario. La Cisl Fp ha chiesto “un autorevole intervento della direzione strategica dell’Asl Salerno». Il documento è a firma del segretario provinciale Cisl Fp, Alfonso Della Porta, dal coordinatore Area centro nord, Andrea Pastore e del segretario aziendale dell’Umberto I, Vincenzo Ferrara.