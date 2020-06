Hanno dato, ripetutamente, uno schiaffo alla legalità insistendo con comportamenti che cozzano contro le regole del vivere civile contravvenendo, in particolare, a tutte le misure di contenimento anti Covid. E, per questo, l'azione di contrasto avviata dal questore di Salerno, Maurizio Ficarra, è stata dura: 12 avvisi orali, per “ricordare” loro i giusti atteggiamenti da avere. Ma quello appena trascorso è stato un fine settima na all'insegna dei controlli proprio nei confronti di personaggi già noti alle forze di polizia.



E così il questore ha proposto due misure di prevenzione della Sorveglianza Speciale nei confronti di altrettante persone che, registrando a loro carico numerosi pregiudizi di polizia, hanno dimostrato di essere particolarmente inclini a violare le leggi e con ciò rappresentare un pericolo per la collettività.



Inoltrata anche al tribunale di Salerno la richiesta per l’aggravamento di misura di prevenzione già in corso, atteso il perdurare delle condotte antigiuridiche del soggetto sottoposto che ha reso necessario richiedere l’inasprimento della misura. Emessi anche dodici provvedimenti di Divieto di Ritorno nei confronti di persone, pluripregiudicate che, fuori dal luogo di residenza, hanno per lo più posto in essere truffe o tentativi di truffa nei confronti degli anziani, approfittando della loro vulnerabilità acuitasi con l’emergenza sanitaria in corso, violando altresì, le misure di contenimento della diffusione da contagio da coronavirus. © RIPRODUZIONE RISERVATA