Non risponde al telefono, la trovano morta in casa: dramma a Nocera

Trovata morta, in casa. Dramma a Nocera Inferiore, giorni fa, in via Eugenio Siciliano dove una donna è stata trovata dai parenti priva di vita, all'interno del proprio appartamento. A lanciare l'allarme erano stati proprio i figli, che l'avevano lasciata ore prima in buone condizioni. Poi, al rientro, non erano più riusciti a contattarla e a ricevere alcuna risposta da lei. Inutili le richieste e i tentativi, andati a vuoto, di stabilire un contatto con la donna.

Da lì la decisione di allertare i vigili del fuoco e il 118 per un intervento immediato. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, che hanno effettuato successivamente alcune verifiche. L'ingresso è stato forzato intorno alle 21. La scoperta della donna, poi, senza vita, all'interno dell'appartamento. L'ipotesi è di un malore e dunque di un decesso riconducibile a cause naturali.