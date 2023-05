Riaperta dopo 11 anni la Sp1 Ravello-Tramonti. Il Giro d'Italia non cambia percorso

Riapre in extremis la Sp1 Ravello-Tramonti e il Giro d'Italia non sarà costretto a cambiare percorso. Già perchè questa ipotesi si è fatta largo nei giorni scorsi per effetto della permanente situazione di interdizione dell'arteria montana ufficialmente chiusa dal novembre 2012. E così dopo 11 anni la strada che unisce Tramonti con la città della Musica è da oggi percorribile senza limitazione per effetto anche dei lavori di messa in sicurezza eseguiti in questi anni sui fianchi delle rocce dalla Comunità Montana per un totale di 5,2 milioni di euro.

In seguito a questi interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (le forti piogge nel corso degli anni causavano il verificarsi di importanti colate di pomice) la Provincia di Salerno ha proceduto al rilascio del tanto atteso certificato di collaudo. «La strada può finalmente riaprire al traffico veicolare e pedonale - commenta il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier - Un provvedimento che, oltre a costituire un fondamentale intervento per la viabilità locale, ha anche scongiurato il pericolo che il Giro d'Italia, atteso per l'11 maggio, fosse costretto a cambiare percorso, deviando dall'atteso attraversamento della nostra città da parte della carovana rosa».