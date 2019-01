Martedì 15 Gennaio 2019, 06:05 - Ultimo aggiornamento: 15-01-2019 07:54

Il 22 gennaio dello scorso anno la vita della famiglia Maiorano si è spezzata. Con quaranta coltellate Salvatore Siani portava via per sempre il sorriso della loro cara Nunzia. Un omicidio straziante dopo un lungo calvario di violenza e sofferenza che i parenti della giovane madre di tre figli non vogliono che vada dimenticato. «Il sacrificio di Nunzia deve essere ricordato - spiegano i familiari - per evitare che tragedie simili si ripetino». A pochi giorni dal primo anniversario di Nunzia, la famiglia ha scritto una lettera accorata: una sorta di invito a partecipare ad una serie di eventi in memoria della loro cara.Tre momenti da vivere il pomeriggio del 22 gennaio perché nonostante lo strazio e il dolore, la loro volontà e di far cadere le tenebre sulla vicenda di Nunzia. La mattina del 22 gennaio scorso Nunzia stava preparando il latte al figlio più piccolo di appena 5 anni quando il marito la colpi alle spalle: la prima delle quaranta coltellate. Poi sempre davanti agli occhi atterriti del piccolo la riempi di botte e calci al volto, le strappo i capelli ed infine l’accoltellò ripetutamente. A nulla valse il tentativo della madre di Nunzia - che abitava al piano superiore - di salvarla. La donna mori poco dopo in ospedale.Nel luglio scorso il marito, Salvatore Siani, è stato condannato con il rito abbreviato a trent’anni di carcere. La famiglia Maiorano si è stretta intorno ai tre figli che portano inevitabilmente i segni di questa tragedia. In occasione del primo anniversario hanno organizzare un pomeriggio in sua memoria.