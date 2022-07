Giallo in Germania. Due persone trovate morte in un ristorante italiano, sicuramente uno di loro è dell'area del Tanagro e un altro è un cilentano. Ignota per ora l'identità del terzo deceduto trovato poco distante e potrebbe essere non collegato agli altri due. I primi due deceduti alno proprietari del ristorante, sono stati trovati con ferite da armi da taglio. Indagini in corso da parte della polizia tedesca.