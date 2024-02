Salerno, controlli a Matierno e dintorni: 80 uomini delle forze dell'ordine impegnati in operazioni di controllo

Operazione Alto Impatto a Salerno. Dopo la sparatoria nel quartiere periferico di Matierno e le botte, che hanno anche causato lesioni, a poliziotti e carabinieri, è scattata all'alba di oggi una vasta operazione di controllo del territorio. Occhio di riguardo proprio a Matierno. Le attività hanno visto la partecipazione di ottanta uomini di polizia, carabinieri e guardia di finanza ed i supporto di contingenti di rinforzo . Un trentenne è stato arrestato per spaccio: nel frigo aveva circa 400 grammi di hashish e in casa 500 euro e un bilancino di precisione. Un 54enne trovato in possesso di altri 40 grammi della stessa sostanza stupefacente ma l'elemento determinante è stato il ritrovamento di una pistola ad aria compressa priva di tappo rosso: si sta verificando se possa essere stata utilizzata in eventuali rapine o altri delitti.

Il questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, sottolinea che si tratta di una operazione programmata e che ve ne saranno altre. «Inoltre - commenta il capo della polizia di Salerno - chiedo una maggiore collaborazione dei cittadini;: denunciate anche attraverso la nostra app Youpol»