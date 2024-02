Con un finanziamento di 2,5 milioni di euro, a Vallo della Lucania, a pochi passi dall’ospedale San Luca, sarà realizzato un ospedale di comunità. Il nuovo edificio nascerà sarà su un terreno di proprietà dell’Asl in via Raffaele De Giuli, nei pressi dello stadio Morra. Il progetto che sarà coperto con fondi Pnrr è stato presentato ed approvato all’unanimità nel consiglio comunale di ieri, unico punto all’ordine del giorno che ha visto maggioranza ed opposizione compatte. Nella struttura che l’Asl di Salerno andrà a realizzare, oltre all’ospedale di comunità saranno ospitate anche una centrale operativa territoriale e una casa di comunità.

L’investimento mira aldell’offerta dell’a livello territoriale attraverso l’attivazione dell’ospedale di comunità, una struttura sanitaria della rete territoriale a ricovero breve e destinata a pazienti che necessitano die per degenze di breve periodo. Dotata da un minimo di 20 posti letto fino ad un massimo di 40, e a gestione prevalentemente infermieristica, la struttura contribuisce ad una maggiore, determinando una riduzione di accessi impropri ai servizi sanitari come ad esempio quelli alo ad altre strutture dio il ricorso ad altre prestazioni specialistiche. «L’ospedale di comunità - ricorda il sindaco- potrà facilitare la transizione dei pazienti dalle, consentendo alle famiglie di avere il tempo necessario per adeguare l’ambiente domestico e renderlo più adatto alle esigenze di cura dei pazienti». Una boccata di ossigeno per il lavoro che quotidianamente si svolge all’, unico riferimento per un vasto territorio.

Sul fronte sanità il sindaco Sansone ha annunciato un importante intervento anche al quartiere fieristico in località Pattano dove la pista di elisoccorso sarà adeguata anche per i voli notturni. «Nei prossimi giorni sullo stadio Morra inizieranno i lavori di riqualificazione - annuncia il capogruppo di maggioranza Antonio Bruno - per cui la struttura sportiva non potrà più ospitare l’atterraggio delle eliambulanze così come è avvenuto fino ad oggi per i trasferimenti notturni». A seguito di un sopralluogo con il direttore sanitario Adriano De Vita e di personale specializzato dell’Asl sono stati eseguiti già i primi interventi per riqualificare la pista di atterraggio che ora dovrà essere illuminata.

«Con la chiusura della Cilentana - ricorda il consigliere comunale Enzo Puglia - è necessario garantire trasferimenti sanitari efficienti e funzionali».