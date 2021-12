Ospedale di Oliveto Citra, è festa per i primi vaccini ai bambini

Li hanno accolti con gioia ed allegria, con doni e leccornie, i primi bambini vaccinati del Sele Tanagro. Al centro vaccinale del plesso ospedaliero di Oliveto Citra, medici, infermieri, amministrativi erano tutti abbigliati a festa per la giornata inaugurale dedicata ai piccoli di 5-11 anni, con cerchietti natalizi, mascherine colorate, giochini e lecca-lecca, ma soprattutto con occhi sorridenti, tutto in un centro allestito anch'esso per ospitarli al meglio.

E per loro anche uno speciale Babbo Natale per dar coraggio. Presente alla seduta anche il responsabile del centro ospedaliero, Sinibaldi Rufolo, che sta gestendo in maniera eccelsa tutta la campagna vaccinale al San Francesco, con la direzione dell'ASL. Sono stati 18 i primi prenotati. Nei giorni prossimi continueranno le convocazioni dedicate ai più piccoli.