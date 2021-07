EAV, chiuso a Napoli il centro vaccinale per i lavoratori del trasporto

La prima azienda in assoluto in Italia che ha attivato un proprio centro vaccinale e la prima azienda di trasporto “covid free”, ha terminato ieri, 15 luglio, la sua attività, dopo circa due mesi e mezzo. Inaugurato il 3 maggio scorso con il Presidente De Luca, il Centro Vaccinale EAV di Porta Nolana per gli addetti del settore Trasporto Pubblico Locale ha inoculato oltre diecimila dosi di vaccino, a dipendenti delle aziende di trasporto che operano in Campania come EAV, ANM, CTP, SITA, RFI, GESAC, CAREMAR, SNAV, MEDMAR, AIR, CLP, trenitalia, cooperative di tassisti e molti altri lavoratori.

«Siamo felici di aver fornito un servizio utile, importante e strategico nella lotta contro il Covid» spiegano i lavoratori, coloro che sono stati in prima linea nell'affrontare la pandemia. I trasporti pubblici, per quanto ridotti a causa delle limitazioni agli spostamenti, non si sono mai fermati.

«Un ringraziamento particolare va ai volontari di EAV che ne hanno consentito la realizzazione. Per chiudere, si spera definitivamente, questo triste periodo di pandemia e ricordare anche chi oggi non è più con noi, il nostro Cappellano Don Tonino Palmese celebrerà la Santa Messa lunedì 19 luglio alle ore 9:00 presso la Chiesa del Carmine in Piazza Mercato» queste le parole di Umberto De Gregorio, Presidente EAV.