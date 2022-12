Il parco che tutti hanno sempre sognato di poter visitare. Sarà inaugurata oggi, a Capaccio Scalo (opening alle 11.30) World of Dinosaurs, la grande mostra dedicata ai dinosauri e alla Preistoria, per grandi, piccini, famiglie e scolaresche. L'esposizione, ideata dalla Wonderworld Entertainment e organizzata da Start Innova in collaborazione con il Comune di Capaccio Paestum e l'associazione Hermes, è stata allestita a La Collinetta, in pieno centro urbano. T-Rex e Velociraptor permettendo, sembrerà di essere immersi nelle atmosfere della saga cinematografica iniziata da Steven Spielberg, tratta dai libri di Michael Crichton, tra emozione, stupore ed un pizzico di elettrizzante paura. Come dimenticare scene come quella iniziale di Jurassic Park del 1993, in cui appare, nel corso di una notte di pioggia incessante, il feroce Tirannosauro che miete le sue prime vittime? Sognando, quindi, di proiettarsi i tra i ciak di questo iconico film, sarà possibile rivivere momenti emozionanti ma, al tempo stesso, conoscere la storia di questi «terribili lucertoloni» che hanno dominato la nostra terra fino a quando non si sono estinti, circa 65 milioni di anni fa. In uno straordinario territorio, già ricco di storia, arte e cultura, sorgerà, sulla collina alberata - al centro della città e non lontana dall'antica Paestum recuperata e messa in sicurezza, un vero e proprio Parco Giurassico, visitabile fino all'autunno del 2023 (per prenotazioni: associazionehermes2022@gmail.com).



La fascinosa mostra si potranno toccare per mano circa 50 esemplari riprodotti in scala 1:1 - presenta all'interno attrazioni, giochi e attività, ed è aperta ogni sabato, domenica e festivi, dalle 9.30 alle 16.30, e anche nel periodo natalizio, dal 23 dicembre all'8 gennaio prossimo, compresi i giorni di Natale e Capodanno. World Of Dinosaurs sarà l'occasione ideale per avvicinare i più piccoli a questo fantastico mondo e trascorrere con i genitori momenti spensierati, immersi nel verde. Si potranno ammirare ricostruzioni di animali preistorici nelle loro dimensioni originali e in ambientazione naturale. Tutte sorprendentemente realistiche e curate nei dettagli. Si potranno incontrare il terribile T-Rex che guarda minaccioso l'Albertosaurus, il Triceratops con tutti i suoi cuccioli, il maestoso Diplodocus con i suoi 30 metri di lunghezza, lo Stegosaurs, fino ad arrivare ai famelici Deinonychus e scovare, nascosto tra i rami degli alberi ad alto fusto, lo Pterodattilo. Veramente ricca la selezione di esemplari rappresentata e si potranno vedere così da vicino, in tutta la loro particolarità.

Si conosceranno anche i protagonisti del Pleistocene, la prima parte di quella che chiamiamo era neozoica, spettacolari riproduzioni del «mammut primigenius» e tanti altri esemplari meno noti. Un vero e proprio museo a cielo aperto, un viaggio a ritroso nel passato tra natura, scienza, e storia su un percorso che si snoda tra terreno sterrato e prato, con lieve tratto in salita - si consigliano scarpe comode da fare in piena autonomia, grazie ai pannelli informativi posti vicino ad ogni specie. I bambini, inoltre, potranno trasformarsi in paleontologi, divertendosi a scavare, in un grande perimetro di sabbia creato ad hoc, alla ricerca di fossili nascosti. L'obiettivo è quello di presentare i giganti della preistoria nel modo più realistico possibile. World of Dinosaurs intende avere, infatti, un'importante valenza didattico-educativa, muovendosi sul doppio binario della suggestione e della conoscenza, per approfondire, in maniera leggera, le condizioni di vita, forme e dimensioni di questi leggendari mastodonti dal fascino evergreen. «Non ci stanchiamo mai di creare nuove occasioni e offrire validi motivi per far conoscere la città dei templi in tutta la sua bellezza e ricchezza dichiara Franco Alfieri, presidente della Provincia di Salerno e sindaco di Capaccio Paestum - e stavolta abbiamo deciso di puntare su un vero e proprio mondo dei dinosauri nel suo cuore». Fondamentale il ruolo dell'associazione Hermes. «Un progetto finalizzato alla riqualificazione della Collinetta con una valenza didattica», sottolinea il presidente di Hermes Ilenia Ragni.