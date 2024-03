A Paestum la prima edizione de i «Concerti di Primavera» a Villa Salati nell'area archeologica

A Paestum in Villa Salati nell'area archeologica si terranno per la prima volta tre concerti di musica classica eseguiti dall'Orchestra da camera San Giovanni.Dall’incontro tra il Dum Dum Republic e la «Umlaut - La Tua Musa APS» nascono i Concerti di Primavera. L' orchestra e le performance soliste saluteranno l’inizio della nuova stagione in uno scenario unico al mondo.

Biancaluna Bifulco e Domenico Tanza organizzatori dell'iniziativa promuovono l'iniziativa: «Un inno alla bellezza e all’arrivo della stagione più poetica e romantica dell’anno. È il nostro benvenuto alla Primavera, che porta con sé la sua promessa di nuovi inizi e di fresche melodie nell'aria, attraverso musiche intramontabili, da Vivaldi a Mozart a Morricone».

Il primo dei «Concerti di Primavera» è in programma per giovedì 21 marzo alle 19.

Si esibirà l'Orchestra d’archi «San Giovanni» di Napoli, diretta dal compositore italo-americano Keith Goodman, impreziosita dal violino solista di Natalia Shestakova.

Questi concerti sono delle occasioni per immergersi attraverso la musica classica nella natura, circondati dai profumi e dai colori della nuova stagione.

«Grazie alla disponibilità e alla sensibilità della Famiglia Marano, il primo Concerto di Primavera si svolgerà in un luogo suggestivo, Villa Salati: le note potranno fondersi con l'atmosfera millenaria della città antica di Paestum, creando un'esperienza indimenticabile per tutti gli spettatori» dicono gli organizzatori.

L’obiettivo dell'iniziativa è quello di rendere i Concerti di Primavera un appuntamento stabile, da ripetersi ogni anno ed in forma una forma sempre più ricca.

L’Orchestra San Giovanni rappresenta una realtà autonoma in Campania, che si sostiene atrraverso l'impegno, riuscendo a portare la propria musica ,oltre che in Italia, anche all'estero, arrivando in Cina.

Bach e Mozart al centro, senza però dimenticare la contemporaneità attraverso le colonne sonore del maestro Ennio Morricone. Non mancherà la “Primavera” di Vivaldi, eseguita dal violino di Natalia Shestakova.

Il concerto sarà ad ingresso libero, ma per gli spettatori sarà possibile partecipare ad un momento conviviale, organizzato dall'Associazione Umlaut, attraverso un piccolo contributo che consente all'ente no profit senza scopo di lucro di continuare le prorpie attività.

L'intenzione è quella di coinvolgere gli spettatori creando una comunità culturale a Paestum, in grado di condividere idee per proporre un’offerta artistica ricca e variegata anche in assenza di intervento pubblico. Un’idea innovativa di cittadinanza attiva nel campo della musica e della cultura che, attraverso l'impegno di tutti, possa creare momenti artistici nel cuore della Magna Grecia, favorendo l'aggregazione e incentivando le attività turistiche, rivolgendo uno sguardo ai giovani e all'intera collettività.

«Perché l’arte e la musica non hanno confini – proseguono Bifulco e Tanza- Appartengono all’umanità e sono elementi imprescindibili per lo sviluppo della personalità di ogni singolo cittadino. La cultura è di tutti».