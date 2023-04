Arriva al Palasele di Eboli «Le cirque top performer», un circo senza animali

Dopo i ripetuti sold out in ben 8 città, tra lo scorso novembre ed inizio gennaio di quest’anno in Italia e Belgio, gli applausi dall’inizio ad oggi di oltre 260.000 spettatori entusiasti e il giudizio unanime della critica e degli operatori del settore che hanno assistito allo show, il viaggio di ALIS arriva per la prima volta al PalaSele di Eboli.

L’appuntamento è sabato 15 alle ore 17 e alle ore 21, e domenica 16 aprile alle ore 17.

«Con il decimo tour di ALIS, che si è concluso lo scorso 8 gennaio, siamo davvero andati oltre le nostre aspettative per il numero di presenze e sold out – dichiara Gianpiero Garelli, fondatore di le cirque top performers – ALIS porta in scena l’élite internazionale del circo contemporaneo, dal primo all’ultimo numero, ed è questo che rende unico questo show in Europa e forse anche nel mondo. Da qui vogliamo ripartire per il tour di primavera, che ci porterà di fronte al pubblico del PalaSele con un grande spettacolo per tutti, pieno di emozioni e meraviglie».

ALIS vanta un cast internazionale e di caratura mondiale formato da oltre 20 artisti, molti dei quali vantano partecipazioni in alcune delle produzioni di maggior successo del Cirque du Soleil. Sono le star acclamate sui palcoscenici di tutto il mondo, pluripremiate con i riconoscimenti più ambiti per le performance che le hanno rese famose, ma che presenteranno anche numeri inediti creati appositamente per ALIS.

Equilibristi, acrobati, clown, cantanti e musicisti, sul palco con numeri eccezionali e che in ogni disciplina tendono ai limiti delle possibilità umane. Uno spettacolo di due ore circa, senza interruzioni e senza mai usare animali.

ALIS prende per mano lo spettatore e lo rende partecipe attraverso un filo conduttore che attinge anche dalla letteratura fantastica dell’‘800 e dal capolavoro di Lewis Carroll.

Non c’è un inizio e una fine, ma un’esperienza densa di emozioni e performance indimenticabili perché, come afferma Onofrio Colucci, direttore artistico e maestro di cerimonia:

«ALIS è un viaggio alla scoperta di ciò che non t’aspetti, per imparare di nuovo a meravigliarsi». Questo è l’invito per il pubblico di Eboli per assistere ad uno show unico al mondo. Al Palasele l’avventura, il viaggio e il sogno stanno per arrivare e sarà ancora più emozionante, meraviglioso, spettacolare.



INFO UTILI

I biglietti per le tre repliche saranno disponibili sul sito ufficiale e al botteghino del Palasele aperto sabato e domenica a partire dalle ore 15.30, l’ingresso al pubblico sarà consentito a partire da un’ora prima degli show.

Per informazioni sulla programmazione degli spettacoli al PalaSele, sulle prevendite ufficiali autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156.