Cilento, il presidente del Parco incontra il commissario alla peste suina: «Filiera in ginocchio»

Il presidente del Parco del Cilento, Giuseppe Coccorullo, incontrerà nei prossimi giorni il commissario straordinario alla peste suina africana, Vincenzo Caputo, per sottoporre la particolare situazione che si sta vivendo nei territori dichiarati «zona rossa», in particolar modo per evidenziare le gravi ripercussioni sul settore zootecnico suinicolo. All’incontro parteciperanno i sindaci dei 17 comuni dichiarati territorio infetto nell’ordinanza regionale dello scorso 26 maggio.

«La filiera suinicola è in ginocchio - dichiara Giuseppe Coccorullo - occorrono misure urgenti di sostegno con erogazione di adeguati indennizzi. Chiederemo di potenziare le azioni di contrasto al fine di abbattere quanti più cinghiali possibili per contenere ed eradicare l’infezione, soprattutto nelle zone interessate dall’ordinanza del 26 maggio».