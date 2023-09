Oliveto Citra, il mondo social si mobilita per un cane anziano abbandonato

Il web e il mondo social si mobilita per un povero cane abbandonato ieri mattina in via Piano delle monache ad Oliveto Citra. L'animale, probabilmente abbandonato perchè malato, ha bisogno di cure, assistenza e cibo.

La sua storia, ancora non conosciuta da nessuno, emoziona comunque il mondo del web che lancia un appello a veterinari e persone di cuore per offrirgli assistenza per cercare di salvarlo. L'animale è anche spaventato, forse vittima di violenze.