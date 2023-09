Lungo la costa del Cilento continuano a spiaggiarsi cinghiali e pesci di grosse dimensioni. Le ultime carcasse di animali sono state rivenute venerdì a Villammare. Ad arenarsi, un cinghiale e un delfino. L’ungulato senza vita è stato notato da un avvocato nel tratto di spiaggia sottostante il parco Marinella. Appena si è accorto della sua presenza ha allertato le autorità competenti. Sul posto sono giunti i vigili urbani del comandante Quintieri, gli uomini della Guardia Costiera e i veterinari dell’Asl di Salerno. Immediatamente sono state attivate le procedure per il recupero e la rimozione del cinghiale e il suo trasferimento presso l’istituto zooprofilattico di Portici, dove saranno eseguite tutte le analisi necessarie a stabilire le cause del decesso.

Da stabile se è morto per annegamento o se il decesso è riconducibile alla peste suina. Vibonati non è tra i 17 comuni in zona rossa per peste suina, ma confina con altri che lo sono, Casaletto Spartano e Tortorella, anche se in entrambi i comuni non sono stati riscontrati capi infetti. Va anche precisato, che anche nei comuni del Golfo di Policastro, è forte la presenza di cinghiali nei centri urbani. Non è escluso che l’animale sia finito in acqua durante le recentissime mareggiate. Nella stessa giornata, ma sul tratto di spiaggia nei pressi del torrente Cacafava, è stata rinvenuta la carcassa di un delfino, anche in questo caso il dipartimento veterinario dell’ Asl ha proceduto al recupero e al trasferimento della carcassa presso l’istituto zooprofilattico di Portici. Da queste parti si attende, intanto, di conoscere la causa del decesso della squalo vacca spiaggiato a Sapri lo scorso 22 agosto.