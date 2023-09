Sarno, la scuola di Serrazzeta trasferita nei containers: la protesta di Forza Italia

Gli alunni della scuola di Serrazzeta nei prefabbricati a Sarno. L'indignazione di Forza Italia: "Questo è il livello di programmazione a cui ci ha abituato la giunta comunale del sindaco Giuseppe Canfora.

«In questi 10 anni la giunta comunale di Sarno, guidata dal sindaco Giuseppe Canfora, si è caratterizzata per una costante improvvisazione e mancanza di programmazione e l'ultimo esempio è la scuola a Serrazzeta. Grazie ai fondi Pnrr la scuola sarà demolita e ricostruita, un fatto sicuramente positivo - scrivono in un nota i consiglieri di Forza Italia, Domenico Crescenzo e Antonio Mancuso - Ma l'amministrazione non è riuscita a trovare una soluzione tecnica dignitosa per recuperare otto aule sul territorio ed è ricorsa alla scelta di prefabbricati dove i bambini della zona di Serrazzeta trascorreranno 18 mesi della loro vita scolastica, se naturalmente i tempi di ricostruzione della scuola saranno rispettati. Inoltre solo adesso, con colpevole ritardo, sono state avviate le procedure di appalto per individuare il fornitore dei prefabbricati a noleggio per un costo complessivo di circa 262mila euro. Il nostro auspicio, nell'interesse dei bambini, è che con l’utilizzo dei suddetti prefabbricati saranno rispettati tutti i requisiti ambientali, igienici sanitari e vivibilità»