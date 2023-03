Scafati, partite truccate: la Givova aderisce alla campagna Lba-Sportradar

La Givova Scafati ha raccolto con interesse la campagna di sensibilizzazione lanciata da LBA in concerto con Sportradar. Questa mattina il team dell’Agro ha preso parte al progetto teso a rafforzare la cultura della legalità nel mondo del basket e diffondere i veri valori dello sport.

Il focus dell’incontro è stato quello di spiegare il fenomeno delle partite truccate in tutte le sue forme, illustrandone i rischi e le conseguenze. Dall’identikit dei cosiddetti faccendieri, veri e propri criminali che “agganciano” i cestisti, intrappolandoli in truffe, ai rischi che corrono entrando in un meccanismo che mette a repentaglio il futuro e la credibilità degli atleti e dell’intero movimento.

Sono state illustrate ai tesserati gialloblù le modalità di individuazione e contrasto delle frodi sportive legate alle scommesse, le tecniche seguite per truccare una partita e mostrati casi reali e concreti di match-fixing tratti dall’esperienza investigativa di Sportradar, condotta a livello internazionale. Di grande importanza è stata anche la disamina delle norme e delle sanzioni penali e sportive in vigore, al fine di fornire a tutti i partecipanti una reale ed adeguata preparazione sui rischi e pericoli legati al fenomeno. Ampio spazio, infine, al ruolo cruciale dei social network nei casi di manipolazioni di incontri e nei tentativi di approccio dei “fixers”.

Un programma strutturato che mira a informare ed educare tutti gli attori del movimento cestistico nazionale professionistico, dai giocatori, ai dirigenti, ai membri degli staff dei club, sui rischi e le conseguenze di un fenomeno tanto allarmante come quello delle manipolazioni dei match, con particolare attenzione al processo educativo delle selezioni giovanili.

RED/Agipro