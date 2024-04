Sarno, pietre contro le auto dei tifosi della Scafatese in autostrada

Pietre e bottiglie contro le auto dei tifosi. Un agguato in autostrada ai tifosi della Scafatese ieri a a Sarno, a fine partita dopo l’incontro in casa con la Scafatese, allo stadio Felice Squitieri.

Da una prima di costruzione, si sarebbe mosso un gruppo di ultras appena dopo il triplice fischio nella gara del campionato di eccellenza. I tifosi granata si sarebbero appostati all’ingresso dell’autostrada A30, zona Sarno, lì avrebbero atteso il passaggio dei veicoli sui quali viaggiavano i tifosi della Scafatese.

Una volta intercettate le auto, hanno iniziato a lanciare sassi contro le auto in transito.

A quel punto i tifosi ospiti avrebbero tentato di scendere dai vetture per affrontarli. Provvidenziale si è rivelato l’intervento degli agenti della Polizia di Stato che scortavano i

.

Sono stati gli agenti a bloccare gli ultras consentendo di mettersi di nuovo in autostrada, evitando così il peggio. Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia di Sarno per riuscire ad identificare gli autori dell’agguato e ricostruire quanto accaduto.