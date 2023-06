Salerno, il Comune patrocina le Pink Ambassador della Fondazione Veronesi

Il Comune di Salerno al fianco di Fondazione Umberto Veronesi nella lotta ai tumori che colpiscono le donne. Per il primo anno il Comune concede il Patrocinio alle Pink Ambassador della città di Salerno

«Siamo onorati - ha spiegato il Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli - di appoggiare il progetto delle Pink Ambassador di Fondazione Umberto Veronesi. Tra i gruppi del 2023 c’è anche la nostra città e l'iniziativa ha beneficiato del Patrocinio del Comune di Salerno. È utile ricordare l'importanza della prevenzione e sensibilizzare, sempre più, al sostegno della ricerca scientifica. Come amministrazione comunale siamo sempre in prima linea con iniziative concrete che coinvolgono la nostra Comunità».

Il progetto delle Pink Ambassador di Fondazione Umberto Veronesi nasce nel 2014 reclutando donne che hanno combattuto un tumore tipicamente femminile – ossia seno, utero, ovaio - con l’obiettivo di dimostrare che dopo la malattia si può tornare a vivere più forti di prima.

Ogni anno il gruppo di Pink Ambassador cresce sempre di più e ad oggi è diventata una vera e propria rete di sostegno fra donne che hanno vissuto un’esperienza comune: un tumore femminile. Per questa ragione Fondazione Umberto Veronesi ha deciso di coinvolgere sempre più donne che vogliono condividere la propria esperienza a sostegno della ricerca scientifica e della prevenzione, per dimostrare l’importanza della diagnosi precoce e dei corretti stili di vita nella lotta contro i tumori.

«Da vent’anni Fondazione Veronesi finanzia la ricerca scientifica d’eccellenza su tutti i tipi di tumori, con un’attenzione verso i tumori tipicamente femminili, e realizza progetti di divulgazione per sensibilizzare circa l’importanza della prevenzione. Grazie al Comune di Salerno siamo certi che potremo raggiungere sempre più donne ricordando loro le sane e corrette abitudini da attuare quotidianamente e i periodici esami di screening per la diagnosi precoce», ha dichiarato Monica Ramaioli, Direttore Generale di Fondazione Umberto Veronesi.

Ad oggi sono più di 700 le donne che hanno deciso di diventare Pink Ambassador, impegnandosi altresì a raccogliere fondi per sostenere la ricerca d’eccellenza al fine di sviluppare nuove terapie sempre più efficaci, che riguardano sia la diagnostica che la cura personalizzata. Tra i venti gruppi di Pink Ambassador presenti su tutto il territorio italiano, vi è un team nella città di Salerno che ha iniziato il proprio percorso di allenamenti di corsa per affrontare una mezza maratona in autunno.

«Essere una Pink Ambassador è un immenso onore e rappresenta allo stesso tempo un grande impegno costante e quotidiano nel ricordare alle altre donne quanto sia importante la prevenzione. Sono certa che i visitatori di Festa a Vico premieranno il grande impegno di Fondazione Umberto Veronesi, che da vent’anni è impegnata nella lotta ai tumori che colpiscono le donne»,ha affermato Raffaella Ferrara, Pink Ambassador del team della città di Salerno.