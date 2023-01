Poste, ancora senza bagni a Battipaglia: le proteste dei cittadini

L’ufficio postale centrale di Battipaglia, quello di via G. Matteotti, è senza servizi igienici e costringe i cittadini a «estenuanti e sfibranti attese all’esterno dell’ufficio postale, sotto la pioggia e al freddo». La denuncia è stata depositata nei giorni scorsi dal Comitato Civico a Ambientale, presieduto da Cosimo Panico, che ha evidenziato ancora una volta le gravi carenze dell’istituzione.

Non è la prima volta, infatti, che la questione viene sollevata. Il problema, infatti, è legato al numero di sportelli attivi, che secondo il Comitato «degli sportelli spesso in servizio, solo la metà sono attivati». Questo causerebbe le lunghe code di cittadini che, specialmente in giornate particolari come quelle di liquidazione delle pensioni, sono costretti ad attendere alle intemperie lo smaltimento delle pratiche.

La situazione, poi, sarebbe aggravata ulteriormente dall’assenza di servizi igienici: «Più volte ci siamo rivolti all’Asl, al Comune e alla Direzione postale - prosegue il Comitato - ma, finora, la questione dei servizi igienici non viene considerata».

A tal proposito, Panico e gli altri membri del Comitato hanno richiamato situazioni analoghe, dove le istituzioni comunali sono intervenute per sostenere la battaglia dei cittadini: «Il sindaco di Forio d’Ischia, viste le proteste dei cittadini, con ordinanza è intervenuto obbligato le Poste ad adeguare gli Uffici presente sul territorio comunale - spiegano - migliorando la sala d’attesa e realizzato servizi igienici per il pubblico, risolvendo il problema». Un’azione che, evidentemente, il Comitato si augura voglia intraprendere anche il sindaco di Battipaglia, Cecilia Francese.