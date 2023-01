Abbattimento della scuola dell'infanzia, la dirigente: «Iscrivete tranquillamente i vostri figli»

La dirigenza dell’istituto comprensivo “A. Gatto”, del quale fa parte anche la scuole dell’infanzia di via Stella, corre in soccorso dell’Amministrazione comunale: «Già da qualche mese questa dirigenza ha avuto contatti con l’amministrazione comunale per individuare altri locali in cui possano essere trasferite le sezioni della scuola dell’Infanzia».

È la dirigente scolastica, la professoressa Cristina Sorgente, a fugare i dubbi riguardo alle difficoltà verso cui andrebbero incontro bambini, genitori e insegnanti nei prossimi mesi, quando l’edificio scolastico di via Stella sarà abbattuto per poi realizzarne uno nuovo: «Occorre chiarire che questa scuola, che versa in condizioni precarie - spiega Sorgente - grazie ai finanziamenti legati al Pnrr, sarà abbattuta e ricostruita secondo le più recenti disposizioni dell’edilizia scolastica e diventerà davvero una scuola a misura di bambino, tenendo in considerazione tutte le necessità legate a questa fascia di età».

Un’opera per la quale, comunque, tanto l’istituzione scolastica quanto l’Ente comunale sarebbero già al lavoro per minimizzare i disagi: «Già da qualche mese questa dirigenza ha avuto contatti con l’amministrazione comunale per individuare altri locali in cui possano essere trasferite le sezioni della scuola dell’Infanzia - svela il Dirigente scolastico - Nella giornata di ieri c’è stato un ulteriore incontro con la sindaca, Cecilia Francese, sono stati visionati i progetti per apportare, eventualmente, ulteriori modifiche ai locali di pertinenza dell’I.C. “A. Gatto”, discutere dei tempi di attuazione delle stesse e si sono vagliate alcune soluzioni alternative».

Tra queste, per esempio, vi sarebbe la scuola primaria “Monsignor Vicinanza”, dove con interventi di edilizia si potrebbero recuperare delle aule, oppure la parrocchia Maria SS. del Carmine dove pure potrebbero essere ospitati gli alunni: «Mi sento di concludere invitando alla tranquillità i genitori dei bambini che decideranno di iscriversi e quelli che già sono iscritti alla scuola dell’Infanzia dell’I.C. “A. Gatto” - commenta ancora Sorgente - e di stare sereni perché la soluzione adottata sarà sicuramente quella più consona al benessere dei propri figli».