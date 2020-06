Professori abilitati in Romania, si apre uno spiraglio. Negli anni dello stop in Italia alle abilitazioni, tra il 2015 e il 2017, avevano deciso di volare all’estero, precisamente in Romania, per formarsi ed abilitarsi all’insegnamento. Solo così avrebbero potuto partecipare ai concorsi banditi dal ministero dell’istruzione riservati solo ai prof abilitati. Adesso dopo anni di tribolazioni e investimenti si profila la svolta. Circa 1.200 professori salernitani che hanno studiato e fatto tirocinio in Romania con l’obiettivo di andare in cattedra in pianta stabile, sperano di poter vincere la vertenza col ministero.

L’ITER

Per loro era scattato nell’aprile del 2019 la bocciatura del Ministero all’Istruzione con il rigetto alle pratiche di riconoscimento del titolo romeno. Dopo circa un anno, il Consiglio di Stato, attraverso una ordinanza, ribalta l’orientamento precedente del Tar Lazio, sospendendo di fatto la sentenza di primo grado sfavorevole. Ad usufruire della sospensiva è un docente salernitano assistito dal legale Salvatore Crisci. Per i giudici del Consiglio di Stato «l’argomento posto a base del contestato diniego si pone in contrasto con i principi e le norme di origine sovranazionale, i quali impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno». La bocciatura dei titoli abilitati romeni da parte del ministero non sarebbe in linea con le norme europee. La vicenda da cui scaturisce il provvedimento nasce dall’esclusione di alcuni candidati al concorso docenti 2018 riservato a chi era in possesso dell’abilitazione. Candidati che avevano, appunto, l’abilitazione in Romania. Da Salerno, Sapri, Vallo della Lucania, Nocera Inferiore, Castel San Giorgio a Bucarest, Targu Mures (in Transilvania) e Arad in Romania. Mesi all’estero per studiare la lingua romena e i programmi psicopedagogici per diventare professori presso le università romene.

I NUMERI

Secondo stime di avvocati e sindacati, i salernitani volati in Romania tra il 2015 e il 2017 sono circa 1.200. Tutti insegnanti alla ricerca di uno sbocco occupazionale. Sul tema abilitati in Romania, pesa la circolare Miur del 2 aprile 2019, che resta ancora un orientamento ufficiale: i titoli di abilitazione all'insegnamento e di specializzazione sul sostegno ottenuti in Romania, non sarebbero validi per diventare insegnante in Italia. Eppure i prof abilitati in Romania un titolo abilitativo ce l'hanno ed è contenuto in un certificato rilasciato dal ministero romeno definito "Adeverinta". Dal canto suo il ministero lo considera insufficiente in quanto privo di conformità alla direttiva comunitaria. Dal rigetto delle pratiche di riconoscimento è scaturita un'aspra diatriba legale che ha prodotto una raffica di ricorsi al Tar Lazio. Adesso il Consiglio di Stato con una ordinanza cautelare apripista rimette in discussione tutto, sospendendo una precedente sentenza sfavorevole ad un prof salernitano.