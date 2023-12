Dopo anni di tribolazione con la spada di Damocle della possibile chiusura per non aver raggiunto la quota minima di parti, il punto nascita dell’ospedale di Polla, può vivere un mese di dicembre in estrema serenità. Nonostante la grave carenza di ostetriche, infatti, l’ospedale di Polla è riuscito a raggiungere nei giorni scorsi la quota di 400 nati.

È evidente l’impegno e la dedizione degli operatori dell’Unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia, come sottolineato dal dirigente Francesco De Laurentiis. «Un grosso vanto ed orgoglio per noi operatori dell’Unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia, un risultato raggiunto grazie all’impegno di tutti gli operatori che da anni lavorano fino allo stremo. Il completamento dell’organico delle ostetriche non può far altro che implementare il risultato e far lavorare con tanta più dedizione e serenità». L’annuncio del completamento dell’organico delle ostetriche è una prospettiva incoraggiante, poiché potrebbe contribuire a migliorare ulteriormente l’efficienza e la qualità dell’assistenza. Un personale completo può certamente ridurre lo stress e consentire agli operatori di svolgere il loro lavoro con maggiore dedizione e serenità, come menzionato da De Laurentiis e rimarcato dalla collega del reparto, la dottoressa Iannuzzi. Da ginecologia e ostetrica a pediatria il passo, e anche l’età dei pazienti, è breve.

Nel reparto guidato da Teodoro Stoduto servono pediatri. Sono due gli effettivi supportati da esterni e la mole di lavoro è tanta. Pochi giorni fa sono arrivate, in contemporanea, tre emergenze con un solo medico in reparto. Servono rinforzi. Un rinforzo nell’ospedale di Polla è arrivato, finalmente, in neurologia.

Da alcuni giorni infatti si è insediato il dottor Tenuta. Il direttore sanitario, Dino Liguori, in un recente incontro con i sindaci del territorio ha anche annunciato l’arrivo di fondi per importanti lavori alle due sale operatorie della struttura valdianese.