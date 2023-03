I carabinieri nel Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia Salenro hanno arrestato per detenzione di spaccio Eugenio Pierri. Lo stesso è stato trovato in possesso di 16 grammi di hashish,12 di crack ed 8,20 di cocaina oltre agli arnesi per il confezionamento e 650 euro in contanti, provento dell'illecito guadagno.